Alte Schmiede an der Solinger Stadtgrenze Luhnshammer bleibt im Dornröschenschlaf

Es ist erst ein paar Tage her, da hatten die zwei alten und windschiefen Gebäude mal wieder Besuch. Einige Mitarbeiter des städtischen Gebäudemanagements und der Unteren Denkmalbehörde inspizierten den über 370 Jahre alten Luhnshammer an der Eschbachstraße oberhalb der Alten Schlossfabrik – wobei die Fachleute aus dem Rathaus nach ihrer Begehung des denkmalgeschützten Gebäudes etwas ratlos an ihre Schreibtische zurückkehrten. Mittlerweile wartet die ehemalige Schmiede nämlich schon seit mehr als 15 Jahren auf eine neue Nutzung. Und diese Zeit des Leerstandes hat an dem ohnehin bereits baufälligen Ensemble nördlich von Unterburg weitere Spuren des Verfalls hinterlassen.