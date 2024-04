Long-Covid-Demonstration in Köln Finjas Familie kämpft für mehr Teilhabe

Bereits seit zwei Jahren leidet die Solingerin an dem so genannten ME/CFS-Syndrom, das sich in einer derart großen Müdigkeit und Kraftlosigkeit äußert, dass die normalen Verrichtungen des Lebens kaum noch möglich sind. Doch die Familie von Finja gibt nicht auf. Sie will ihrer Tochter zumindest den Ansatz einer Teilhabe ermöglichen. Die Therapie in einer Kammer, in der sie hyperbaren Sauerstoff einatmen kann, schlägt an. Katja Monscheuer berichtet von einer „gesundheitlichen Verbesserung. „Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich besser von einer Symptomverbesserung sprechen sollte, denn grundsätzlich ist ja ,alles noch da‘ und auch noch alles in einem Maß, das ein halbwegs unbeschwertes und normales Leben unmöglich macht“, beobachtet die Mutter.