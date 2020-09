Über den genauen Tatablauf gibt es noch keine Erkenntnisse. Der Tatzeitpunkt liege zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag, wie die Ermittler sagen.

In der Küche der Familie wurde eine "Frühstückssituation" vorgefunden. Die Kinder könnten am Morgen alle noch normal den Tag begonnen haben, bevor der Älteste in die Schule ging.