Handball-Bundesliga : Linus Arnesson verlängert beim Bergischen HC

Der schwedische Nationalspieler Linus Arnesson erzielte in 96 Pflichtspielen für den Bergischen HC bislang 303 Tore. Foto: Peter Meuter

Solingen Seinen bis 2021 laufenden Vertrag hat der schwedische Nationalspieler vorzeitig um zwei weitere Jahre bis Sommer 2023 verlängert.

„Linus setzt ein bedeutendes Signal nach innen und außen“, erklärt Jörg Föste, BHC-Geschäftsführer Sport. „Das sich ein derart umworbener Spieler seines Formats für den langfristigen Weg mit dem Bergischen HC entscheidet, unterstützt unsere Idee der nachhaltigen Entwicklung.“ Mit bislang 43 Toren in der laufenden Saison gehört der 29-Jährige Mittelmann zu den Top-Torschützen der Löwen und setzt mit aktuell 44 Assists die absolute Bestmarke im Team. Insgesamt erzielte der schwedische Nationalspieler in seiner bisherigen BHC-Karriere 303 Treffer in 96 Pflichtspielen – nicht zuletzt dank seiner gefürchteten Sprungkraft und hohen Wurfqualität.