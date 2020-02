Ärger bei der Solinger Linke : Streit überschattet OB-Nominierung von Scheffels

Solingen Die Solinger Linke zieht mit Kreisgeschäftsführer Adrian Scheffels in den Oberbürgermeister-Wahlkampf. Fraktionsgeschäftsfüher Uwe von Massenbach tritt aufgrund interner Querelen von allen Ämtern zurück.

Oberbürgermeister Tim Kurzbach hat einen weiteren Herausforderer. Bei der OB-Wahl im September wird mit Adrian Scheffels auch ein Vertreter der Linkspartei ins Rennen um den Chefposten im Solinger Rathaus einsteigen. Wie die Partei am Dienstag mitteilte, wurde der Kreisgeschäftsführer der Linken bei einer Partei-Versammlung am Wochenende als Gegenkandidat zum Amtsinhaber gewählt, der wiederum für seine SPD sowie die Grünen antritt.

Im Anschluss an seine Nominierung betonte Scheffels, es sei wichtig, „sich mit Land und Bund anzulegen und die verordnete Zerstörung der Solinger Infrastruktur konsequent zurückzuweisen“. Im Kommunalwahlkampf will die Linke unter anderem mit den Themen bezahlbarer Wohnraum, die zukünftige Entwicklung des städtischen Klinikums und Öffentlicher Personennahverkehr bei den Wählern punkten.

Zeitgleich wird die Nominierung von einer Auseinandersetzung überschattet. So gab das bisherige Mitglied des Kreisvorstandes, Uwe von Massenbach, jetzt bekannt, von seinem Posten zurückgetreten zu sein. Als Grund dafür nannte von Massenbach in einer zu Wochenanfang verbreiteten Erklärung Belästigungsvorwürfe seitens anderer Parteimitglieder gegen ihn. Diese, so von Massenbach, entbehrten aber jeder Grundlage.