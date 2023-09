Nach Insolvenz Linke / Partei will Arena-Gelder für Solinger Ittertal verwenden

„Es ist ein Trauerspiel und eine Schande, dass eine so beliebte Freizeitanlage möglicherweise vor dem Aus steht. Das Ende vom Ittertal wäre ein großer Verlust für das Freizeitangebot wie auch für den Breitensport“, hieß es vonseiten der Fraktion, die zudem fürchtet, dass bei einer Schließung der Freizeitanlage mit dem Freibad Ittertal „ eine große Anzahl langzeitarbeitsloser Menschen, die in der Anlage Beschäftigung haben, ebenfalls in den Strudel gerissen werden würden“. Dies wäre, so Die Linke / Die Partei, eine „sozialpolitische Katastrophe erster Ordnung“.