Städtischer Haushalt : Busverkehr: Linke fordern zwölf Millionen Euro

Solingen Die Partei lehnt weitere Sparrunden für einen ausgeglichenen Haushalt 2020 ab.

Die Solinger Linkspartei will, dass der ÖPNV in der Klingenstadt attraktiver wird und verlangt daher, den augenblicklich noch gültigen städtischen Defizit-Deckel für die Verkehrsbetriebe bei den Stadtwerken Solingen in Höhe von neun Millionen Euro ersatzlos zu streichen.