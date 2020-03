Vorbestrafter Leverkusener in Solingen festgenommen : Dreister Autodieb gerät in eine Sackgasse

Solingen Gegen einen 49 Jahre alten Mann aus Leverkusen ist Haftbefehl wegen Raubes, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und versuchter gefährlicher Körperverletzung ergangen.

Die ganze Geschichte liest sich wie aus einem schlechten Film: Gegen den Mann besteht laut der Polizei der Verdacht, am Mittwoch, 25. März, zunächst auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Merscheider Straße versucht zu haben, ein Auto zu klauen. Er soll sich an das Steuer des Fahrzeuges gesetzt haben, während der Eigentümer und dessen Ehefrau gerade ihre Einkäufe in den Kofferraum luden. Bevor er mit dem Fahrzeug flüchten konnte, wurde er jedoch von den Autobesitzern vertrieben.Anschließend soll er auf Parkplatz erneut erfolglos versucht haben, mit derselben Methode einen anderen Pkw zu stehlen.