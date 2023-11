Dr. Leon Windscheid mit „Gute Gefühle“ auf Tournee „Ein typischer Windscheid würde nie auf die Bühne gehen“

Info

Zur Person Dr. Leon Windscheid ist Psychologe, Wissenschaftskommunikator, Bestseller-Autor und Podcaster. Bekanntheit erlangte der in Solingen aufgewachsene Wahl-Münsteraner im Jahr 2015, als er bei „Wer wird Millionär ?“ mit Günther Jauch eine Million Euro gewann. Anschließend promivierte er im Bereich Wirtschaftswissenschaften.

Vor der Kamera Im Wechsel mit Biologin Jasmina Neudecker moderiert Leon Windscheid im ZDF das Wissenschaftsformat „Terra Xplore“. Zudem war er in bislang zwei Staffeln Gastgeber von der Diskussionssendung „Auf der Couch“, in der zwei Personen mit entgegengesetzten Meinungen aufeinandertreffen (abrufbar in der ZDF-Mediathek).

Auf der Bühne Nach seinem ersten Solo-Programm „Altes Hirn, Neue Welt“ ist Leon Windscheid ist mit seinem neuen Live-Programm „Gute Gefühle – Psychologie Live“ auf Deutschland-Tour. In der Region ist er unter anderem an folgenden Terminen unterwegs: Freitag, 1. Dezember, Mönchengladbach (Redbox); Samstag, 2. Dezember, Oberhausen (Luise-Albertz-Halle); Samstag, 17. Februar, Bochum (RuhrCongress); Sonntag, 18. Februar, Duisburg (Theater am Marientor); Dienstag, 26. März, Wuppertal (Historische Stadthalle); Donnerstag, 25. April, Düsseldorf (Mitsubishi Electric Hall).

