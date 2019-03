Leistungssport Solingen gGmbH: Regionale Förderung für Spitzensportler

Solingen Maximilian Kremser, Inga Hundeborn und Kim Treudt-Gösser sind die ersten Drei, die von der Leistungssport Solingen gGmbH gefördert werden.

Man kommt unter den Top-Leichtathleten ins Gespräch bei großen Wettkämpfen oder Kader-Lehrgängen. Ein Thema sind immer wieder die Finanzen, um den Sport leistungsorientiert betreiben zu können. „Wenn ich erzähle, dass ich regional gefördert werde, werden alle ziemlich neidisch“, sagt Maximilian Kremser. „Von den Anderen im Bundeskader hat das keiner.“ Damit die Reisekosten oder Ausrüstung bezahlt werden können, nehmen einige sogar kleinere Nebenjobs an. „Oder sie wechseln gleich in die großen Vereine“, weiß der 18-Jährige, der in seiner Altersklasse zu den besten Läufern über die 400 Meter gehört.