Hilfsaktion aus Solingen : Biete Hochwasserwrack – suche Traumauto

Leichlingen / Solingen Jonas Schmiedel verlor sein erstes eigenes Auto an die Wupper. Arbeitskollegen im Leichlinger Dachdecker-Betrieb und eine Solinger KfZ-Werkstatt sorgten für Ersatz.

Das Ganze ist nicht ohne Ironie: Jonas Schmiedel hatte seinen Wagen extra umgeparkt – aus Angst vor Regenwasser im Kofferraum. Dass die Tiefgarage in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli die schlechteste Wahl darstellte, wurde ihm erst am nächsten Morgen bewusst. „Da stand ich dann, sehr überrascht“, erzählt der 19-Jährige, der in Leichlingen Am Wallgraben wohnt. „Weil ich keine Warnung bekommen habe, konnte ich nicht reagieren.“