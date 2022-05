Mordkommission ermittelt : Tote Frau in Roermond kommt aus Solingen

Tote Frau in Roermond kommt aus Solingen

In den Niederlanden wurde 2021 eine Leiche gefunden. Mittlerweile konnte sie identifiziert werden. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Roermond/Solingen Nach einem Leichenfund im niederländischen Roermond Ende September 2021 wurde die Frau jetzt identifiziert: Es handelt sich um eine Solingerin, die von ihrer Cousine als vermisst gemeldet wurde.

Das haben Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal am Dienstag mitgeteilt. Sie haben eine mehrköpfige Mordkommission eingerichtet, die in enger Absprache mit den niederländischen Behörden arbeitet.

Am 28. September 2021 war in einem Kanal in der Nähe von Roermond, unweit der Grenze zu Deutschland, eine Frauenleiche entdeckt worden. Trotz intensiver Ermittlungen und Öffentlichkeitsfahndung der niederländischen Behörden, konnte die Frau zunächst nicht identifiziert werden.