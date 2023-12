Grausiger Fund Leiche in der Wupper bei Solingen entdeckt

Spaziergänger haben am Donnerstagnachmittag in der Nähe des Obenrüdener Kottens im Solinger Stadtbezirk Höhscheid einen grausigen Fund gemacht. Vom Ufer der Wupper aus hatten die Zeugen gegen 15 Uhr einen im Wasser treibenden Körper entdeckt, der sie stark an einen toten Menschen erinnerte. Umgehend verständigten sie Polizei und Feuerwehr.