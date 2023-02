Stadt Solingen: Grenzwerte nicht überschritten Legionellen in Kita und Schule festgestellt

Dass Legionellen sich ausbreiten, sei in altem Gebäudebestand, besonders in öffentlichen Gebäuden, nicht selten, sagt die Stadt. Manchmal seien die Leitungsabschnitte zwischen Heizsystemen und Duschen zu lang, sodass die Temperaturen über 60 Grad nicht mehr überall erreicht würden, bei denen die Bakterien absterben. Oder das Wasser stehe zu lange in der Leitung, weil der Verbrauch gesunken ist.