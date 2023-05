Neues Licht für Schlagbaumer Straße LED-Leuchten ersetzen alte Hochmasten

„Ein Mast steht in Höhe der Wernerstraße / Scheidter Feld, der andere in Höhe des Solinger Kaufhauses – jeweils in der Straßenmitte. Ersetzt werden sie durch eine wartungsärmere und energiesparende Beleuchtungsanlage“, hieß es aus dem Rathaus, wo man sich durch die zukünftige Beleuchtungsanlage vor allem Energiespar-Effekte erhofft. Während die Hochmasten mit jeweils vier Strahlern älterer Bauart ausgerüstet sind, sollen die insgesamt neun modernen LED-Leuchten dafür sorgen, dass der Stromverbrauch und die Kosten deutlich sinken. Zudem veringert sich laut Verwaltung der CO 2 -Ausstoß.