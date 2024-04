Altes Hammerstein-Areal in Merscheid Lebenshilfe-Umbau in Solingen steht in den Startlöchern

„Die Entwicklung ist ja noch ganz neu“, sagte Spengler in einer ersten Reaktion auf die Nachricht, wonach Adient das Werk in Merscheid zu schließen beabsichtigt. So hätten er und sein Partner Timur Yilmaz ebenfalls erst durch die Veröffentlichung unserer Redaktion von den Schließungsplänen bei dem Automobilzulieferer erfahren. Prinzipiell gelte aber, dass Adient einen gültigen Mietvertrag für die von dem Unternehmen genutzten Räumlichkeiten an der Merscheider Straße habe, betonte Spengler, der den anstehenden Entwicklungen dementsprechend zunächst einmal gelassen entgegenblickt.