Neubau-Pläne der Lebenshilfe Solingen : Silag denkt neu über Standort Wuppertaler Straße nach

Das ehemalige Silag-Gelände an der Wuppertaler Straße ist seit vielen Jahren ungenutzt. Foto: Guido Radtke

Solingen Auf dem Gelände der Silag Handel AG an der Wuppertaler Straße in Gräfrath könnte die neue Lebenshilfe Werkstatt für behinderte entstehen. Der Silag-Vorstand will angesichts der öffentlichen Diskussionen das Engagement für das Projekt neu überdenken.

Die Neubauabsichten der Lebenshilfe Werkstatt für Behinderten sind noch nicht entschieden und müssen erst durch eine Mitgliederversammlung konkret auf den Weg gebracht werden. Das könnte bereits am morgigen Donnerstagabend geschehen, wenn im Anschluss an eine Informationsveranstaltung in der Eissporthalle über die Neubaupläne eine Mitgliederversammlung tagt.

Doch nachdem in den vergangenen Tagen Teile des Elternbeirats der Lebenshilfe sowie einige Werkstatt-Beschäftigte gegen den möglichen Standort einer neuen Werkstatt an der Wuppertaler Straße in Gräfrath demonstrierten, meldet sich nun die Silag Handel AG zu Wort als Eigentümer des Gräfrather Geländes zu Wort. Der Aufsichtsrat des Unternehmens hat demnach am Montag den Beschluss gefasst, den Vorständen der Silag Handel AG dringend zu empfehlen, „das Engagement für das Projekt der Lebenshilfe in Verbindung mit dem ehemaligen Firmenhauptsitz der Silag Handel AG an der Wuppertaler Straße generell zu überdenken“.

Der Aufsichtsrat möchte damit nicht zuletzt auch auf die öffentlichen Diskussionen zu dem Standort reagieren. „Das Thema, die Werkstatt für Menschen mit Behinderung an die Wuppertaler Straße zu etablieren, war seitens der Vorstände ein sozialpolitisches Anliegen – verbunden mit dem großen Interesse, den Standort mit seiner idealen Verkehrsanbindung und Naturnähe in unmittelbarer Umgebung des historischen Gräfrather Ortskerns in sinnvoller Weise gemäß den gesetzlichen Richtlinien des LVR zu nutzen und der Lebenshilfe eine moderne Einrichtung mit vielen Entwicklungsmöglichkeiten dauerhaft und gesichert anzubieten“, so der Aufsichtsratssprecher.

Der Aufsichtsrat kommt aber zu der Einschätzung, dass die positive Bewertung des Landschaftsverbandes Rheinland „vollkommen konträr zur aktuellen öffentlichen Meinung steht“. Bei einer Investion von zirka 35 bis 40 Millionen Euro sollte sich der Vorstand der Silag Handel AG überlegen, „ob nicht eine wirtschaftliche Entwicklung des Standortes mit alternativen Projekten der Firmengruppe sinnvoller wäre“.