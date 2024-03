Verantwortung in einer Hand Lebenshilfe Solingen erhält hauptamtlichen Vorstand

Die Solinger Lebenshilfe will an ihrer Spitze schlanker aufgestellt sein und geht darum nun neue Wege. So hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung am Mittwochabend „mehrheitlich“ eine Neufassung der Satzung beschlossen, die vorsieht, dass der bisherige ehrenamtliche und aus mehreren Mitgliedern zusammengesetzte Vorstand demnächst durch ein hauptamtliches Spitzengremium des gemeinnützigen Vereins ersetzt wird. Dieses soll nur noch aus maximal zwei Personen bestehen.