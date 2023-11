Neue Studie es Instituts der Deutschen Wirtschaft Solingen ist überdurchschnittlich teuer

Der vom IW errechnete neue Preisindex vergleicht Wohn- und Lebenshaltungskosten wie Miete, Strom, Gas und Lebensmittel. Demnach ist das Leben am teuersten in München und Umgebung, am günstigsten ist es in Sachsen und Thüringen. Solingen liegt mit Platz 167 von insgesamt 400 in der oberen Hälfte. Zum Vergleich: Wegen der höchsten Lebenshaltungskosten nimmt die bayerische Landeshauptstadt in dem Ranking Platz eins ein. Der Landkreis Vogtland im Südwesten Sachsens belegt Platz 400 und ist damit in Deutschland der günstigste Ort zum Leben. Aussagekräftiger ist indes der Preisindex, den die Statistiker für jede Stadt und jeden Kreis gebildet haben. Mit einem Preisindex von 98,2 ist Solingen noch teurer als Wuppertal mit einem Index von 96,6 und Remscheid mit einem Index von 96,1.