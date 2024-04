Ausstellung in Solingen Lebensader für die Kultur in den Räumen der Kanzlei

Im Erdgeschoss des Bürogebäudes dominieren die meist großformatigen Acrylbilder der Serie „Lost places“, die vornehmlich Solinger Architekturmotive zeigen, wie wir sie nur noch in Erinnerung haben, weil sie so nicht mehr existieren: die Badeanstalt am Birkenweiher, der alte Hauptbahnhof, das Turmhotel, das Büdchen am Bismarckplatz. Die Darstellungsweise ist nicht naturalistisch. Ein Hauch von Rosa bestimmt die Farbigkeit und macht die Gebäude zu Symbolen einer erinnerten Vergangenheit. Erinnerung verarbeitet Susanne Müller-Kölmel auch in ihren Memorial Books, die sie seit 2010 realisiert. In kleinformatig gefalteten Papier-Leporellos hält die Künstlerin jeden Tag einen besonderen Moment fest, den sie in ihr Erinnerungsarchiv aufnimmt.