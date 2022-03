Veranstaltungen 2022 im Bergischen Land : Diese Volksläufe bringen die Region in Bewegung

Er gilt als einer der schönsten Landschafts-Läufe im Bergischen Land: der vom TV Witzhelden veranstaltete Sengbach-Talsperrenlauf. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Bergisches Land Für Jedermann – vom Einsteiger bis zum ambitionierten Athleten – stehen in diesem Jahr in der Region wieder eine Reihe traditioneller Laufveranstaltungen im Kalender. Eine Übersicht.

Röntgenlauf Remscheid Traditionell am Sonntag der Umstellung auf die Winterzeit findet mit dem Röntgenlauf einer der größten Laufveranstaltungen im Bergischen Land statt. In diesem Jahr feiert sie am 30. Oktober – pandemiebedingt mit einem Jahr Verspätung – ihr 20. Jubiläum. Zu diesem Anlass wird es einen 100-Kilometeter-Lauf mit drei Startzeiten geben, alle drei in den sehr frühen Morgenstunden. Weitere Langstrecken-Distanzen an diesem Tag sind 63,3 (auf dem Röntgenweg rund um Remscheid), 42,2 (Marathon) und 21,1 Kilometer (Halbmarathon). Wer es kürzer mag, wählt einen Landschaftslauf (5 oder 10 Kilometer). Für Kinder und Jugendliche werden Crossläufe (400 bis 2450 Meter) angeboten. Für die Marathon- und Halbmarathondistanz gibt es auch jeweils einen Wettbewerb für Nordic Walker.

Viele Impressionen bieten sich beim Röntgenlauf – unter anderem verläuft die Strecke durch die Lenneper Altstadt. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Mittsommernachtslauf Dhünn Nach zwei Jahren Pandemiepause sollte in diesem Jahr wieder der Mittsommernachtslauf des CVJM Dhünn starten. Angesichts der Kriegssituation wird daraus ein Friedenslauf ohne Wettkampfcharakter. Dieser findet statt am Samstag, 11. Juni. Die Ausgabe der Startnummern erfolgt ab 16 Uhr, der erste Lauf – eine Drei-Kilometer-Dorfrunde – wird um 17.30 Uhr gestartet. Um 18 Uhr erfolgt der Start für die Sechs- und Zehn-Kilometer-Strecke. Es erfolgt keine Zeitmessung. Auch eine Vorab-Anmeldung im Internet ist nicht erforderlich. Eine persönliche Anmeldung am Starttag ab 16 Uhr reicht.

Info Themenwochen „Gut gelaufen“ Bis Mitte April bieten wir Wissenwertes und Informationen rund ums Laufen und Walken. Bereits vorgestellt haben wir den Lauf- und Walking-Treff des Solinger LC und den Hückeswagener Ultraläufer Andrej Bullach. Weitere geplante Themen ▪ Fitmachen für den (Halb-) Marathon (Samstag, 2. April) ▪ Tipps für Anfänger (Montag, 4. April) ▪ Alternative Walking / Nordic Walking (Mittwoch, 6. April) ▪ Die richtige Ausrüstung – von Schuh bis Shirt (Samstag, 9. April) ▪ Beliebte Laufstrecken: Rund um die Wupper-Vorsperre / Eschbach-Talsperre (Montag, 11. April)

Das Startgeld beträgt für Kinder fünf (bis 13 Jahre) und Erwachsene zehn Euro. Startgelder und weitere Einnahmen sind für die Aktion „CVJM hilft – CVJM Deutschland“ bestimmt. Es wird ein kleines Rahmenprogramm mit Musik und Verpflegungsständen geben. Nach den Läufen ist ein friedliches Miteinander im Ortskern unter der Friedenseiche geplant.

Der CVJM Dhünn ist Veranstalter der Mittsommernachtslauf, der 2022 als Friedenslauf stattfindet. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Alle Detailinformationen werden ab der zweiten Aprilwoche auf der Internetseite des Volkslaufs zu finden sein.

Klingenlauf Solingen Rund um die Güterhallen geht es in verschiedenen Disziplinen beim 34. Klingenlauf. Auf den Parcours gehen bei der wohl teilnehmerstärksten Solinger Sportveranstaltung Jahr für Jahr mehr als 1000 Starter aller Altersklassen ab Grundschulalter. Auch Einsteiger sind auf der flachen Strecke gut aufgehoben. Den Anfang machen am 16. Juni um 14 Uhr der Zehn-Kilometer-Lauf der Männer und Frauen (Jahrgänge bis 2002) sowie mehrere Staffelläufe. Den Schlusspunkt bildet um 18 Uhr der „Lauf für alle“ über 5000 Meter mit einer Mannschaftswertung für Firmenteams. Die Anmeldung auf der Internetseite der Veranstaltergemeinschaft unter Federführung des Solinger LC startet am 12. April.

Klingenpfadlauf Einmal um das Stadtgebiet mit all seinen Facetten, über Hügel und durch Täler, vorbei an Bachläufen, Schleifkotten und Hofschaften führt der Klingenpfadlauf seine Teilnehmer. Die brauchen eine Menge Kondition: 73 Kilometer legen die Ultraläufer auf der gesamten Strecke zurück, die Starter können aber auch zwischen den verschiedenen Etappen ein- und aussteigen. Start und Ziel ist traditionell der Gräfrather Marktplatz. Das soll auch bei der nächsten Auflage so bleiben. Geplant ist sie für den 7. August. Los geht es um 7 Uhr.

Sengbach-Talsperrenlauf Die malerische Natur rund um den Stausee macht den sommerlichen Sengbach-Talsperrenlauf zu einem der schönsten Landschaftsläufe im Bergischen Land. Am 21. August startet er zum 47. Mal. Um 8.30 Uhr schicken die Ausrichter vom TV Witzhelden die Gruppe der 3/4-Marathonläufer auf ihrer 30,9 Kilometer langen Strecke ins Rennen. Weitere Disziplinen sind der Halbmarathon und die Sengbachrunde über 11,3 Kilometer im Laufen und Walken. Etwa 210 Höhenmeter überwinden die Teilnehmer auf einer Runde um die Talsperre. Sammelpunkt ist der Wanderparkplatz Brachhausen südwestlich des Stausees. Viele ehrenamtliche Helfer unterstützen das Ereignis. Die Anmeldung läuft bereits.

Miss Zöpfchen-Lauf Solingen Ursprünglich zugunsten der Beleuchtung der Korkenziehertrasse ins Leben gerufen, unterstützt der Volkslauf durch die Startgelder inzwischen die Deutsche Knochenmarkspenderdatei. Dazu gründete Initiatorin Kim Armbrüster den Verein „Lebensläufer Bergisch Land.“ Laufen über verschiedene Distanzen, Nordic Walking und Skaten mit Start und Ziel im Südpark für diverse Altersgruppen stehen klassischerweise am ersten Sonntag im September auf dem Programm. 2021 fiel der Miss-Zöpfchen-Lauf aus. Ob er in diesem Jahr über die Bühne geht, stand zuletzt noch nicht fest.

Talsperrenlauf Hückeswagen Die Ursprünge des Hückeswagener Talsperrenlaufs finden sich in der Altstadt der bergischen Stadt wieder, wurde doch zunächst durch eben diese mit Schloss und malerischen Fachwerkhäusern gelaufen. Doch schnell wurde die Veranstaltung so groß, dass sie auf den Sportplatz Schnabelsmühle und an die Wupper-Vorsperre ausweichen musste. Dort gibt es seither Anfang Mai Läufe zwischen 200 Metern (Kinder / U 6) bis hin zur Hauptstrecke über 10.000 Meter, die unter anderem zweimal um die Wupper-Vorsperre führt. Zunächst 2020, dann 2021 sollte der 36. Talsperrenlauf gestartet werden, was aber die Pandemie verhinderte.

Wie beim Hückeswagener Talsperrenlauf sind bei vielen Läufen in der Region auch Starts für dem jüngsten Nachwuchs vorgesehen. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Voraussichtlich wird es die 36. Auflage erst 2023 geben, da der Wettkampf in diesem Jahr nur als abgespeckte Version möglich ist: Am zweiten oder dritten Juni-Wochenende wird es laut Stadtsportverband Wettläufe für Kindergarten- und Schulkinder geben. Alles andere fällt aus organisatorischen Gründen erneut aus. Die Hoffnungen ruhen nun auf Mai 2023.

Müngstener Brückenlauf Auf anspruchsvolles Terrain begeben sich die Starter beim Müngstener Brückenlauf. Nachdem dessen 47. Auflage 2021 wegen Flutschäden ausfallen musste, soll er in diesem Jahr am 23. Oktober stattfinden: Los geht es um 10 Uhr an der Herbert-Schade-Sportanlage. Auf der zehn Kilometer langen Strecke durch die Wupperberge und den Müngstener Brückenpark bis zurück zum Ausgangspunkt müssen die Läufer manche Steigung bewältigen. Da ist Ausdauer gefragt. Ausrichter ist der Solinger LC. Über dessen Geschäftsstelle läuft auch die Anmeldung. Allerdings können sich die Teilnehmer auch kurzfristig vor Ort melden.

Die Streckenführung beim Müngstener Brückenlauf ist reizvoll, aber auch anspruchsvoll. Foto: Eisenhuth, Gregor (GEU)/Eisenhuth, Gregor (geu)

Rund um Solingen Einen Neustart nach zwei Jahren Pause erlebt am 9. April der Landschaftslauf „Rund um Solingen“. Die Starter absolvieren dabei eine Strecke von 50 Kilometern. Die Teilnehmer hat der Solinger LC eingeladen – und den Lauf in „Hans-Jürgen Reuter-Gedächtnislauf“ umbenannt. Der Solinger Ultralangläufer und Organisator verschiedener Veranstaltungen war im November im Alter von 79 Jahren gestorben.

Nikolaus-Freundschaftslauf Der letzte Volkslauf des Jahres in der Klingstadt ist der 46. Nikolaus-Freundschaftslauf des Solinger LC am 4. Dezember. Die angemeldeten Starter treffen sich um 10.30 Uhr am Parkplatz in Glüder und gehen von dort gemeinsam zum Startpunkt. Ab 11 Uhr umrunden sie auf einer Strecke von zehn Kilometern Länge die Sengbachtalsperre – zugunsten eines wohltätigen Zwecks.

Silvesterlauf Hückeswagen Einziges Ziel des traditionellen Silvesterlaufs des ATV Hückeswagen, den es seit mittlerweile 40 Jahren gibt, ist das sportliche Ausklingen des Jahres. Das Prozedere ist immer gleich: Start ist am letzten Tag eines jeden Jahres um 14 Uhr an der ATV-Halle, Fürstenbergstraße. Dann geht es entweder auf die fünf oder zehn Kilometer lange Strecke. Diese führt, je nach Witterung, durch das Waldgebiet Mul oder über den Radweg auf der ehemaligen Bahntrasse. Auch Nordic Walker (3,5 Kilometer) und Moutainbiker (15 Kilometer) sind mittlerweile willkommen. Anmeldung ? Startgeld ? Ist beides nicht notwendig. Wer mitmachen will, sollte einfach pünktlich zum Start auf dem Parkplatz vor der Halle stehen. In Zeiten, in denen das Coronavirus keine Rolle spielt, gibt es nach dem Sport noch kalte und warme Getränke im Jugendraum der ATV-Halle. Dann kann das Jahr auch noch mit einem Schwätzchen ausklingen.

Silvesterlauf Remscheid Der Silvesterlauf in Remscheid am 31. Dezember jeden Jahres mit Start und Ziel im Stadion Reinshagen gilt in der Läufer-Szene als perfekter Saisonabschluss. Die 14 Kilometer lange Strecke führt über befestigte Asphaltwege und quer durch den Wald – parallel zur Wupper und auch unter der Müngstener Brücke entlang. 2021 zählten der Reinshagener TB und der Lenneper TV als Veranstalter trotz 2G-Regel 110 Teilnehmer.

(ied / büba / hr / tei.- / gra)