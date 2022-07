Filme, Singen, Konzerte : Langes Freiluft-Kulturwochenende in Solingen

Andreas Deus vom Cobra Club, Dagmar Thiemler, stellvertretende Leiterin des Industriemuseums, und Anja Stock, Geschäftsführerin des Kulturzentrums, stellten das Programm vor. Foto: Ansgar Sperk

Solingen Filme, Singen und Konzert: Die Cobra kooperiert zusammen mit der Gesenkschmiede Hendrichs und hat vom 29. bis 31. Juli ein ebenso vielfältiges wie attraktives Programm auf die Beine gestellt.

„Soll es sich vorher doch ruhig nochmals ausregnen, die Wetterprognose fürs übernächste Wochenende ist jedenfalls gut“, zeigt sich Anja Stock optimistisch und mit Vorfreude auf die Premiere eines langen Freiluft-Kulturwochenendes der Cobra – in Kooperation mit der Gesenkschmiede Hendrichs in Merscheid. Gemeinsam mit Dagmar Thiemler, stellvertretende Leiterin des Industriemuseums, und Andreas Deus vom Cobra Club macht die Geschäftsführerin des Kulturzentrums Appetit auf ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm für jedermann zu fairen Preisen und im satten Grün altehrwürdiger Industriekultur.

„Nachdem die Möglichkeit nicht mehr gegeben war, die Veranstaltung weiterhin im Südpark und in Zusammenarbeit mit Torsten Steinhaus durchzuführen, sind wir sehr froh, mit dem Industriemuseum eine spannende neue Kulisse und bewährten Partner gefunden zu haben“, erläutert Deus. Der Cobra-Club präsentiert traditionell das Kinoprogramm.

Bei schlechtem Wetter finden die Veranstaltungen in der Cobra statt.

Neben zwei ausgesuchten Kurzfilmen vom Wuppertaler Medienprojekt um das aktuelle Thema Ukrainekonflikt zeigt CobraScope am Freitagabend im Hauptfilm die Komödie „Beckenrand Sheriff“ mit Milan Peschel als handfesten Bademeister Karl. Diesem bleiben aus leicht ersichtlichen Gründen die Badegäste seines Freibads in Gruben fern. Als die Schließung des Bades aus Kostengründen droht, will Karl das nicht wehrlos hinnehmen und strengt ein Bürgerbegehren an. Er muss die lokale Wasserballmannschaft auf Vordermann bringen, dazu seinen Charme spielen lassen und über seinen Schatten springen. In weiteren Rollen spielen Sebastian Berzel, Rick Kavanian, Johanna Wokalek und andere. Freigegeben ist der Film ab sechs Jahren, die Vorführung beginnt mit Einbruch der Dunkelheit, bis dahin sorgt DJ Luca Reale für sommerlich entspannte Klänge.

„Im Rudel singen mit Tobias Sudhoff“ ist längst zu einem beliebten Klassiker des Cobra-Programms geworden. Am Samstagabend gibt es das Original nun als „Open Air Special“. Bei Sudhoff und Partner Gereon Homann gibt es nur handgemachte Musik, kein Playback oder Karaoke, und so entsteht eine gigantische Live-Chorprobe. Der Entertainer haut höchst selbst in die Tasten, wenn das singfreudige Solinger Publikum den Himmel über Merscheid mit Melodien von ABBA bis Zappa und Grönemeyer bis zu den Toten Hosen erfüllt.

Ganz im Zeichen der gepflegten Livemusik steht der Sonntagabend. Mit „Schwarte, Mutz & Düse“ sowie „Das Dynamische Duo“ teilen sich zwei etablierte lokale Acts die Open-Air-Bühne im Garten der Gesenkschmiede. Mit ihren vornehmlich akustischen Songperlen aus bekannten und weniger bekannten Liedern sorgen sie für einen gelungen volltönenden Ausklang eines langen sommerlichen Freiluft-Kulturwochendes.