Solingen / Wuppertal Langer Stau wegen eines brennenden Lkw

Nachdem es auf der Autobahn zwischen dem Sonnborner Kreuz und Haan-Ost zu einem Unfall gekommen war, in dessen Folge ein Lastwagen Feuer fing, bildeten sich in Fahrtrichtung Düsseldorf lange Staus. Als die Feuerwehr am Unfallort eintraf, schlugen den Einsatzkräften bereits hohe Flammen entgegen. Das Führerhaus des Lkw brannte vollständig aus. Um ein Übergreifen des Feuers auf die Ladung zu verhindern, begannen die Wehrleute umgehend mit den Löscharbeiten. Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Aus diesem Grund kam es zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen. Zeitweise stauten sich die Fahrzeuge bis zur Anschlussstelle Wuppertal-Wichlinghausen zurück.