Traditionsgetränk aus der Region : Das Comeback der „Landwehrperle“

Lars Burgwinkel, Frank Lohmann und Christian Licht (v.l.) haben die „Landwehrperle“ wieder aufleben lassen. Jeder von ihnen hat eine eigene Geschmacksrichtung kreiert. Foto: Landwehrperle

Langenfeld / Solingen Drei „Jungs“ aus ­Landwehr lassen einen Doppelkorn aus der Region wieder aufleben. Produziert wird der in drei Geschmacksrichtungen veredelte Hochprozentige in Handarbeit.

Wer bis in die 1930er-Jahre von Landwehr mit dem Zug nach Elberfeld fahren wollte, musste vorab eine Fahrkarte kaufen. Weil es nur zwei Bahnsteige gab, aber kein Bahnhofsgebäude, befand sich der Fahrkartenschalter laut Überlieferung in der gegenüberliegenden Schankwirtschaft von Ernst Görtemüller. Dort, wo heute Matratzen verkauft werden, war oft zu hören: „Ein Bier, ein Korn und einmal nach Elberfeld“. Ausgeschenkt wurde dabei die „Landwehrperle“ – ein Doppelkorn, der nur wenige Meter entfernt in der 1889 gegründeten Brennerei August Wever produziert wurde.

Etwa 1930 wurde die letzte „Landwehrperle“ gebrannt, in Vergessenheit geraten ist der Klare aber nie. Vor allem im Schützenverein Landwehr werden gerne Geschichten erzählt, welche stimmungsfördernde Wirkung der Doppelkorn damals bei Festen hatte. Auch Frank Lohmann, Lars Burgwinkel und Christian Licht – ein Trio mit Wurzeln in Landwehr und Wiescheid, wussten um die Tradition der „Landwehrperle“ in dem Ortsteil an der Stadtgrenze von Langenfeld und Solingen.

Info Partner für Ausschank und Verkauf gesucht Der Doppelkorn reift im Fass. Foto: Guido Radtke Die Macher Frank Lohmann betreibt als Inhaber das Restaurant und Hotel Gravenberg. Lars Burgwinkel ist gelernter Physiotherapeut und führt in Leichlingen die „Therapieburg“. Der Journalist Christian Licht arbeitet für das WDR-Fernsehen mit Schwerpunkt Bergisches Land. Kooperationen Das Trio ist noch auf der Suche nach weiteren Geschäftspartnern. Im „Al B’Andy“ in Wald soll die Landwehrperle ausgeschenkt werden. Käuflich erhältlich ist der Doppelkorn in der „Food Factory“ in Solingen-Merscheid sowie im Hotel Gravenberg. landwehrperle.de

„Wir haben im ersten Lockdown zusammengesessen und darüber gesprochen, dass man den Korn wieder aufleben lassen müsste“, blickt Lars Burgwinkel auf die Anfänge einer „Schnapsidee“ zurück. Lange sei es bei dem „Man müsste mal . . .“ geblieben. Im Herbst vergangenen Jahres allerdings hat das Projekt Dynamik bekommen – mit der Bestellung von drei 100 Liter-Fässern und des Destillats.

In der ehemaligen Schankwirtschaft Görtemüller wurde die Landwehrperle bis 1930 verkauft – oft zusammen mit Zugtickets. Foto: Archiv Schützenverein Landwehr

Vorangegangen war eine aufwendige Recherche mit Unterstützung aus den Stadtarchiven von Solingen und Langenfeld sowie von Helmut Uellendahl vom Schützenverein Landwehr. „Bei der Suche nach Zulassungen von Korn-Brennereien sind wir auf die von August Wever gestoßen“, sagt Christian Licht. Weniger Erfolg hatte der Journalist beim Originalrezept der „Landwehrperle“, das nicht zu finden war. „Roggen, Weizen und Gerste – die Getreidesorten, die hier früher angebaut wurden – dienten als Basis für den jetzt von uns dreifach destillierten Doppelkorn.“

Im nächsten Schritt entwickelten Christian Licht, Frank Lohmann und Lars Burgwinkel das Vorhaben, die „Landwehrperle“ mit drei Aromen zu entwickeln – mit jeweils der passenden Geschmacksrichtung für jeden der Doppelkorn-Macher. „Auf den historischen Fotos ließ sich erkennen, dass der Korn in Fässern transportiert und damit wohl auch darin gelagert wurde“, berichtet Christian Licht. Folglich setzte das Trio ebenfalls auf eine Fasslagerung: Kastanie für eine herbe, Eiche für eine rauchige und Scheurebe für eine fruchtige Note.

Das Gebäude der einstigen Kornbrennerei August Wever in Landwehr ist heute ein Wohnhaus. Foto: Archiv Schützenverein Landwehr

Abgefüllt im Januar reifte der Doppelkorn sechs Monate lang. „Wir hatten eine Vorstellung und eine Hoffnung, wie das Endprodukt aussehen und schmecken sollte. Aber eigentlich war es ein Blindflug.“ Die erste Probe vor rund zwei Wochen habe aber gezeigt, „dass sich der Aufwand gelohnt hat“.