Großbaustelle : Lange Staus rund um die Baustelle Höhscheider Weg

Aufderhöhe Am ersten Tagt der neuen Großbaustelle am „Eselsweg“ in Aufderhöhe mussten sich Autofahrer in Geduld üben. Vor allem in Richtung Autobahn kam es zu erheblichen Behinderungen.

Die Bautrupps an der neuen Großbaustelle am Höhscheider Weg in Aufderhöhe hatten pünktlich mit ihrem Tagwerk begonnen. Doch für zahlreiche Pendler begann der Donnerstagmorgen zunächst einmal nicht wie gewohnt. Denn am ersten Tag der Teilsperrung des „Eselsweges“ ist es vor allem auf der Aufderhöher Straße in Richtung Autobahn A 3 zu erheblichen Behinderungen gekommen – so dass viele Autofahrer zu spät zur Arbeit kamen.

Vor allem auf der Neuenkamper Straße sowie auf Aufderhöher Straße in Höhe der alten Gaststätte „Beim Öhm“ stauten sich die Fahrzeuge. Einige Pendler berichteten später, sie hätten in der morgendlichen Rushhour an einigen Ampeln der Strecke bis zu 20 Minuten warten müssen.

Die Stadt Solingen verwies derweil noch einmal auf die ausgeschilderten Umleitungen sowie auf den Umstand, dass sich der Verkehr erfahrungsgemäß bereits nach wenigen Tagen entzerren wird. „Wir gehen davon aus, dass sich viele Autofahrer ziemlich schnell eigene Routen suchen und den Bereich der Baustelle weiträumig umfahren werden“, sagte eine Rathaus-Sprecherin, die am Donnerstagmittag zudem auf Erfahrungen in Wuppertal verwies. Dort habe sich die Lage im Zuge der Sperrung der B 7 nach anfänglichem Chaos auch schnell beruhigt, so die Sprecherin.