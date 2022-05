Alte Schlossfabrik in Solingen : Hier findet das TV-Duell zwischen Wüst und Kutschaty statt

Die alte Schlossfabrik an der Eschbachstraße in Unterburg stammt aus dem 18. Jahrhundert und dient heutzutage als Location für Veranstaltungen vielfältiger Art. Die Vorbereitungen für die Live-Sendung laufen bereits. Foto: Peter Meuter

Solingen Am Donnerstagabend treffen wenige Tage vor der Landtagswahl der amtierende NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sowie sein Herausforderer Thomas Kutschaty (SPD) zum letzten TV-Duell aufeinander. Schauplatz wird Unterburg sein – ohne Publikum.

Wer von den beiden Kontrahenten im Kampf um das höchste Amt im Land am Donnerstagabend nach insgesamt 75 Minuten die Nase vorne haben wird, ist natürlich noch offen. Aber ein Sieger des TV-Duells zwischen NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und seinem Herausforderer Thomas Kutschaty (SPD) dürfte wohl schon im Vorfeld feststehen. Denn der TV-Showdown im diesjährigen Landtagswahlkampf findet in der Alten Schlossfabrik in Burg statt, die in der Vergangenheit schon öfter Schauplatz von Fernsehsendungen gewesen ist.

„Wir freuen uns selbsverständlich sehr, dass sich der WDR erneut für uns als Location für eine Sendung entschieden hat, sagte der rechtsgeschäftliche Vertreter der Schlossfabrik, Florian Unkel, in dieser Woche im Vorfeld des Fernseh-Duells, das am Donnerstag von 20.15 Uhr bis 21.30 Uhr live im TV-Programm des Westdeutschen Rundfunks zu sehen sein wird. Wobei die ­Verantwortlichen in der Schlossfabrik tatsächlich schon so etwas wie alte Hasen im Fernsehgeschäft sind. Denn immerhin gingen in der Schlossfabrik auch schon andere TV-Formate wie Talkshows auf Sendung.

INFO Kandidaten beantworten 75 Minuten lang Fragen Sendung Drei Tage vor der Wahl findet am Donnstag ab 20.15 Uhr das zweite und letzte TV-Duell im WDR statt. Es treten die beiden Bewerber für das Amt des Ministerpräsidenten an: Hendrik Wüst und Thomas Kutschaty. 75 Minuten lang werden sich die Spitzenkandidaten von CDU und SPD den Fragen stellen.

Einen Unterscheid gibt es aber. Während die bisherigen Sendungen mit Publikum stattfanden, werden die zwei Spitzenpolitiker und die beiden WDR-Chefredakteurinnen Ellen Ehni und Gabi Ludwig, die als Moderatorinnen vorgesehen sind, sozusagen unter sich sein, da beim letzten Duell vor der Wahl am Sonntag keine Zuschauer zugelassen sind.

Auch auf Wahlplakaten werben die zwei Kandidaten von CDU und SPD um Wählerstimmen. Foto: dpa/Oliver Berg

Was im Umkehrschluss allerdings keineswegs bedeutet, dass bei der Livesendung, die als Stream auch im Internet verfolgt werden kann, nichts los wäre. Ganz im Gegenteil laufen die Vorbereitungen für die Sendung doch schon seit mehreren Tagen auf Hochtouren. So gilt es beispielsweise rechtzeitig die Technik aufzubauen – und das ist wiederum erheblich komplexer, als es sich Fernseh-Laien bisweilen vorzustellen vermögen.

„Mit Kameras allein ist es nicht getan“, sagte jetzt eine WDR-Sprecherin. Beispielsweise müsse bei Livesendungen immer ein Ü-Wagen vor Ort sein, von dem aus die Übertragung laufe. Das jedoch sei nicht überall möglich. „Für den Ü-Wagen benötigen wir vor der Location auf jeden Fall ausreichend Platz, da die Fahrzeuge relativ groß sind“, erläuterte die Sender-Sprecherin auf Anfrage.

Der WDR ist mit zwei Übetragungswagen bereits seit Dienstag vor Ort. Foto: Guido Radtke

Gleichzeitig ist dies aber nicht die einzige Bedingung, die erfüllt werden muss, damit ein Gebäude als Schauplatz für ein TV-Duell infrage kommt. Vorhanden sein müssen nämlich auch geeignete Räumlichkeiten. „Das sind etwa Räume für die Kandidaten vor dem Beginn der Sendung“, hieß es beim WDR, der darüber hinaus weitere Kriterien nannte.

So achten die Verantwortlichen der Sendung gerade in der heißen Phase des Wahlkampfes darauf, dass ein Sendeplatz gut zu erreichen ist. „Der Ort sollte nicht in einer Grenzregion von NRW liegen“, sagte die Sprecherin. Denn schließlich befinden sich die Politiker speziell im Endspurt des Wahlkampfes praktisch ständig auf Achse, weswegen ihnen zusätzliche Strapazen durch langwierige Anfahrten erspart bleiben sollen. „Solingen liegt diesbezüglich sehr gut, da es schnell von Düsseldorf oder Köln aus zu erreichen ist“, betonte die WDR-Sprecherin, die ferner aber auch die Schlossfabrik als schöne Location hervorhob.

Ein Kompliment, das Florian Unkel gerne vernimmt. Seit einigen Jahren bereits bieten er und das Team der Alten Schlossfabrik in der restaurierten ehemaligen Manufaktur aus dem 18. Jahrhundert insgesamt vier Säle für unterschiedliche Veranstaltungen an. Von Hochzeiten über Abschlussbälle oder Firmen-Events bis hin zu Fernsehsendungen – die Nutzungen der Schlossfabrik, die etwas außerhalb von Unterburg an der Eschbachstraße liegt, sind vielfältiger Natur.

Gleichwohl gehen mit den verschiedenen Veranstaltungen auch immer wieder neue Herausforderungen einher. So muss der Ort einer TV-Sendung mit Spitzenpolitikern beispielsweise Sicherheitsaspekten entsprechen. „Das Konzept in der Schlossfabrik wurde im Vorfeld mit dem Landeskriminalamt abgesprochen“, unterstrich die WDR-Sprecherin.