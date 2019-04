Wuppertal/Solingen : Angeklagter soll Messerstich gestehen

SOLINGEN/WUPPERTAL Der Prozess vor dem Wuppertaler Landgericht um die „Rollo-Randale“ an der Merscheider Straße in Solingen hat begonnen. Nach drei Jahren wird neu gegen den Angeklagten verhandelt.

Es war in den frühen Morgenstunden, als es plötzlich lautstark an der Jalousie einer Wohnung in der Merscheider Straße krachte. Die Bewohner hatten längst geschlafen, als draußen auf dem Gehsteig eine Gruppe junger Männer gestrandet war. Auf dem Heimweg von einer Party hatte man dort offenbar einen Zwischenhalt gemacht, einer der Männer soll an den Rolladen gerüttelt, sie nach oben gedrückt und dagegen getreten haben. Volltrunken, wie es nun vor Gericht hieß.

Drinnen war derweilen Panik ausgebrochen. Die Eltern und deren Kinder hatten bereits geschlafen, drei Familienmitglieder waren – wohl einen Einbruch befürchtend – auf die Straße geeilt. Dort gab ein Wort das andere – am Ende hat einer der Herbeigeeilten mit der Faust zugeschlagen und ein anderer dem Rollo-Randalierer mit dem Messer in den Oberkörper gestochen. Der wurde mit lebensgefährlichen Stichverletzungen an Magen und Leber ins Krankenhaus eingeliefert und dort noch in der gleichen Nacht operiert.

Zwei der drei Männer, die aus der Wohnung vor die Türe geeilt waren, hatten sich bereits vor dem Solinger Amtsgericht zu verantworten und wurden freigesprochen. Der 24-Jährige, der damals zugestochen hatte, war ebenfalls dort angeklagt worden. Nachdem man zur Ansicht gelangt war, dass es sich um versuchten Totschlag handeln könnte, wurde die Sache an das Wuppertaler Landgericht verwiesen. Dort wird sie nun – mittlerweile beinahe drei Jahre nach der Tat – nun erneut verhandelt.

Was damals vor der Haustüre abgelaufen sein soll, fasst der Verteidiger des Angeklagten, der mittlerweile in Hilden wohnt, so zusammen: „Die Sache ist eskaliert.“ Es sei ein heilloses Chaos gewesen, die Familie sei unvermittelt aus dem Schlaf gerissen worden und in Panik gewesen. Auch die Kammer gelangte zu der Ansicht, dass der Angeklagte zwar nicht in Notwehr gehandelt habe, aber überreagiert habe. Er habe sich durch die Pöbeleien der betrunkenen Passanten provoziert gefühlt.

Gleich zu Beginn der Verhandlung hatten sich die Prozessbeteiligten auf ein Rechtsgespräch geeinigt. Ein umfassendes Geständnis des Angeklagten vorausgesetzt, stellte die Kammer eine Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in Aussicht, die zur Bewährung ausgesetzt werden könne.