Bezirksvertretung Burg / Höhscheid Hochwasser: Keine Förderung von Frühwarnsystem

Wie die Stadt nun in der BV mitteilte, wurden zwischenzeitlich rund eine Million Euro aus Spendengeldern über die Gerd-Kaimer-Stiftung ergänzend zur Soforthilfe und Wiederaufbauhilfe des Landes an Solinger Bürger ausgezahlt. Maximal wurden pro Fall 3000 Euro bereitgestellt. Und auch ein paar Kilometer weiter Wupper-abwärts soll am Balkhauser Kotten schon bald mit der Sanierung der Flutschäden und einer Wiederherstellung des dortigen Hochwasserschutzes begonnen werden.