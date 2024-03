Sanierung an L 74 Land gibt halbe Million für Solinger Radweg

Das Land will mit dem Programm eigenen Angaben zufolge „die Radwegeinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen weiter stärken“. Es schüttet in diesem Jahr mehr als 38 Millionen Euro für den Bau und die Erhaltung von Radwegen an Landesstraßen aus. Dabei sind 15,4 Millionen Euro für den Neubau und 23 Millionen Euro für den Erhalt bestehender Radwege vorgesehen. In Solingen werden folgende Projekte unterstützt: