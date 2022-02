Regenfälle im Bergischen Land : Lage an der Wupper wird weiterhin aufmerksam beobachtet

Die Wupperinsel in Unterburg war am Wochenende vorsorglich gesperrt worden. Foto: Guido Radtke

Solingen Nach den Regenfällen der vergangenen Tage hat sich die Lage in Solingen am Sonntagnachmittag zunächst mal entspannt. Mit einer Hochwasserlage, etwa in Unterburg, wird bis auf Weiteres nicht gerechnet.

An der gesperrten Wupperinsel in Unterburg ist nach den anhaltend starken Regenfällen zwar der erste Schwellenwert von 2,55 Metern erreicht, wie die Stadt am Sonntagabend mitgeteilt hat. Doch Grund zu größerer Sorge, dass der Ort nach dem Jahrhundert-Hochwasser vom Juli 2021 nun schon wieder von Wassermassen heimgesucht werden könnte, besteht einstweilen nicht – weswegen die Feuerwehr die Menschen in Unterburg nun zunächst einmal ausdrücklich beruhigt hat. Nach derzeitiger Einschätzung der Lage müsse nicht gehandelt werden, hieß es. Vielmehr rechneten die Verantworttlichen für den weiteren Verlauf des Sonntagabends damit, dass der Regen nachlasse und sich die Situation entspanne.

Die Feuerwehrleitstelle beobachtete die Entwicklung und die Meldungen des Deutschen Wetterdienstes durchgehend. Zudem stand sie fortlaufend in engem Kontakt mit dem Hydrologen vom Dienst beim Wupperverband. Der Wupperverband hatte mit Blick auf die Niederschläge am Wochenende am Freitag mitgeteilt, dass die jeweiligen Hochwasserschutzräume an den Talsperren frei seien. Es gebe ausreichend Überflutungsflächen.

Die Solinger Feuerwehr, die sich im Austausch mit dem Rathaus – und dort insbesondere mit Krisenstabsleiter Jan Welzel – befand, hielt ihrerseits ebenfalls Kontakt mit den Menschen in Unterburg und war nach eigener Angabe jederzeit bereit, zu reagieren, falls dies die Situation doch erfordern sollte. Eine solche Zuspitzung wurde am Sonntagabend mit Blick auf die Lage und die Vorhersagen aber nicht erwartet. Aus Vorsichtsgründen war die Wupperinsel in Unterburg am Samstag vorsorglich gesperrt worden. Hinweisschilder weisen auf die Situation hin. Hochwasserinfos gibt es unter anderem unter www.wupperverband.de.

Tatsächlich waren bei einigen Bewohnern des Ortes am Wochenende schlimme Erinnerungen an die Fluten vom vergangenen Sommer wachgerufen worden. Damals waren viele Burger von der Schnelligkeit der Ereignisse überrascht worden. So stiegen die Pegel von Eschbach und Wupper an dem besagten Katastrophenabend nach lang anhaltenden Regenfällen binnen weniger Stunden derart, dass schließlich der Ort innerhalb kürzester Zeit evakuiert werden musste.

Auch andere Teile Solingens wurden von dem Hochwasser schwer getroffen. So verlor in Aufderhöhe beispielsweise ein älterer Herr sein Leben, nachdem er von den Fluten in seinem Keller überrascht worden war und es nicht mehr schaffte, sich selbstständig zu retten. Als die Rettungskräfte später am Unglücksort eintrafen, konnten sie den Mann nur noch tot bergen.

Insgesamt entstanden allein in der Klingenstadt Schäden in vielfacher Millionenhöhe. Bis heute sind die Aufräum- und Instandsetzungenarbeiten etwa in Unterburg nicht abgeschlossen. Kurze Zeit vor dem Jahrhundertwasser war in Unterburg der neue Hochwasserschutz am Eschbach nach jahrelanger Bauzeit fertigstellt worden. Allerdings waren die Wassermassen letztlich zu groß, als dass diese Schutzmaßnahmen hätten helfen können. Im Nachgang zu der Katastrophe wurde Kritik laut, es sei zu spät damit begonnen worden. Wasser aus den Talsperren abzulassen.

(or)