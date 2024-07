Polizei und Ordnungsamt warnen Lachgas – gefährlicher Trend auch in Solingen?

Die Verwunderung ist groß. Da wirbt ein Kiosk in Solingen per Leuchtschrift mit dem Verkauf von Lachgas. „Ist das normal, dass ein Kiosk damit wirbt, gerade in Bezug auf die aktuelle Diskussion zum Konsum von Minderjährigen?“, fragt ein Anwohner in einer Facebook-Gruppe, der die Leuchtreklame fotografiert hat, und erntet als Reaktion wütende Gesichter. Auch andere Solinger sind offenbar befremdet.