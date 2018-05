Solingen : Kurzbach verärgert über Entscheidung des Kaufhofes

Solingen Enttäuscht und verärgert zeigt sich jetzt Oberbürgermeister Tim Kurzbach über die Ankündigung von Galeria Kaufhof, im Frühjahr 2019 die Filiale an der Hauptstraße zu schließen. In einem Brief an den Verkaufschef der Galeria Kaufhof GmbH, Armin Devender, empfindet der Verwaltungschef den Zeitpunkt der Entscheidung "als unverständlich und unglücklich, da in jüngerer Vergangenheit konkrete standortaufwertende unternehmerische Entscheidungen in direkter Nachbarschaft zur Kaufhof-Filiale getroffen wurden".

Dabei handele es sich um Entwicklungen, die eindeutig zu einer Aufwertung und Belebung in diesem Bereich führen würden. "Zu nennen ist insbesondere die Ansiedlung eines Sportfachgeschäfts der Gruppe Intersport in den Clemens-Galerien direkt gegenüber dem Eingang von Kaufhof", schrieb Kurzbach an Devender. Auch mit weiteren Geschäften wie einem Sneakers-Laden, einer Drogerie-Filiale sowie Textil-Anbietern seien Abschlüsse erzielt worden.

Die von der Kaufhof-Führung als Grund für die Schließung genannte anhaltende negative Entwicklung im innerstädtischen Umfeld lässt Kurzbach nicht gelten. "Vielmehr stellt sich die Frage, ob die über viele Jahre ausgebliebenen Investitionen zur dringend notwendigen Modernisierung der Kaufhof-Filiale nicht mindestens genauso verantwortlich sind für den Rückgang von Kundenfrequenzen", erklärt Kurzbach. Er signalisiert Gesprächsbereitschaft, "um vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen in der Solinger Innenstadt die Situation für Galeria Kaufhof neu zu bewerten und gemeinsam gegebenenfalls doch noch eine neue Perspektive für den Standort zu entwickeln".

(uwv)