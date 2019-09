Solinger Lichterfest : Kunstvolle Mischung zum Wohlfühlen

Alles dreht sich um Kunst. Das will die Fotomontage zur Lichternacht im Südpark vermitteln. Foto: Petra Krötzsch

Solingen Am nächsten Samstag wird in und um die Güterhallen im Südpark beim Lichterfest viel geboten.

Petra Krötzsch, Eventmanagerin der Güterhallen, erwartet mehr Zuschauer als im letzten Jahr: „Meine sechs Wetter-Apps zeigen Sonnenschein.“ 2018 hatte der Regen zwar zum Motto „Meer Licht“ gepasst, jedoch einige Besucher abgehalten. Diesmal gibt es kein Motto, dafür aber wieder ein starkes Programm. Zur 13. Lichternacht am Samstag haben die Künstler interessante Gäste eingeladen – von Luftakrobat Sasha Kron, der im Atelier AndersARTig auftritt, bis zu Marko Leckzut, der im Dunkeln mit Schwarzlichtfarben sprayt. Außerdem gibt es fantasievoll dekorierte Tische unter den Bäumen der Allee, Livemusik von Papalagi, aufgearbeitete Lichtobjekte aus den letzten Jahren und Außenskulpturen.

Oliver Buchta, der Freund von Yvette Endrijautzki, hat gleich sein ganzes Wuppertaler Nautilus Studio im Gepäck – als „Pop-up-Galerie“ in den Räumen von D-FORMEN. Außer den Wuppertaler Künstlern Endrijautzki und Martin Smida werden Pascal Ferry, Martina Hoffmann, Jeff Mihalyo, Otto Rapp und Liba W. Stambollion angekündigt. Buchta: „Für maltechnisch Interessierte wird das ein richtiger Leckerbissen.“ Buchta, der neben Psychologie noch Literaturwissenschaften studiert hat, sorgt zudem für „Lichtgeschichten“: Krimiautor Stefan Barz, eine Künstlerin aus Paris, Schüler eines Remscheider Gymnasiums und Jugendliche des Literaturprojekts „Lit-Up“ von Jule Pommer werden in einem Zelt ihre Texte vorlesen. Jugendliche kommen auch in der Galerie Kirschey zu Wort. Dort geht es – 30 Jahre nach Verabschiedung der UN-Kinderrechtskonvention – um Kinderrechte und Jugendprotest. Die Ausstellung von Foto-Graffiti (Astrid Kirschey und Marko Leckzut) wird begleitet durch Texte von Martina Hörle sowie Protestschilder und Zeichnungen junger Menschen.