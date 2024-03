Kunst in der Schule „Eigen-Sinn im Quadrat“

Das Besondere an einem einwöchigen Kunstprojekt ist die Möglichkeit der Kontinuität. An jedem Vormittag kann direkt an den Vortag angeschlossen werden, was im „normalen“ Kunstunterricht mit einer Doppelstunde pro Woche nie möglich ist. So kommen die Schüler schnell voran, übertragen ihre Skizze auf eine quadratische Leinwand und gestalten ihre Vorzeichnungen mit Acrylfarbe. Sie lernen in der praktischen Erprobung einiges über Maltechnik, üben Farbmischungen und experimentieren mit Farbverläufen. Das alles mit Hilfe der Malerin Susanne Müller-Kölmel, in Zusammenarbeit mit den Klassenlehrerinnen Kerstin Dhein und Marie Grützner und Integrationshelferinnen.