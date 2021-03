Schulkunstprojekt : Der Natur auf der Spur: Der eigene Schatten als Kunstwerk

Solingen Im Kooperationsprojekt „FigurenFries MomentMal“ schufen Schüler der Grundschule Bünkenberg aus ihrer Silhouette bunte Ausstellungsobjekte.

Den Kopf ziert ein Laubbaum, den geraden Oberkörper ein überlebensgroßer Marienkäfer, auf der Länge der ausgestreckten Arme schwimmen bunte Fische – und am Bein liegt bedrohlich züngelnd eine Riesenschlange: Knapp zwei Dutzend Werke wie diese prangen seit gestern am Zaun der Grundschule Bünkenberg. Menschliche Schattenrisse, die, teils verzerrt, vielfältige Bewegungen verraten, bilden die Grundfläche für farbenfrohe Malereien voller Tier- und Pflanzenmotive. „Unser Motto hieß ja auch ,Der Natur auf der Spur`“, verrät der zehnjährige Till, der das Marienkäfer-Bild schuf. Als einer von 22 Schülern der Klasse 4a gestaltete er an zwei arbeitsreichen Tagen die bunte Ausstellung am Schulgelände mit. „Das hat großen Spaß gemacht“, zieht er Bilanz – und ist damit nicht allein: „Für die Schüler war es sehr schön, auch einmal einen anderen Schulalltag zu erleben, gerade jetzt, wo zum Beispiel Ausflüge ausfallen müssen“, erklärt Klassenlehrerin Sabine Buchmüller. Sie suchte im Rahmen des Landesprogramms „Kultur und Schule“ eine Künstlerin – und stieß dabei auf Susanne Müller-Kölmel.