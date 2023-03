Ausstellung in Solingen Die Zukunft der Kunst heißt: Pascal Sender

Auch Museumsdirektorin Gisela Elbracht-Iglhaut zeigte sich bei der Vorstellung der Ausstellung, die am Samstag, 11. März, ab 15 Uhr eröffnet wird, restlos begeistert. Sie erinnerte an ihre erste Begegnung mit Pascal Sender. „Als ich 2021 seine Bewerbungsmappe für die Bergische angeschaut habe, habe ich sofort gedacht: Wow. Was für ein Künstler. Wahnsinn. Das ist einer für den Kunstpreis.“ Den erhielt Sender dann auch, der zu dieser Zeit noch in London studierte. Und schnell war für Elbracht-Iglhaut klar, diesen Künstler in einer Einzelausstellung im Museum zu präsentieren: „Senders Werke sind ein völlig neuer Aspekt in der Kunst, den ich unglaublich spannend finde.“