Ausstellung im Solinger Einkaufszentrum : Der Hofgarten bietet Besuchern eine „Kunst-Zeit“

Solingen In den Clemens-Galerien haben es Timm Kronenberg und sein City-Art-Projekt vorgemacht: temporären Leerstand von Läden in einer Einkaufsgalerie erfolgreich mit Kunst zu bespielen. Dieser Idee, Kunst und Einkaufen zusammenzubringen, folgt jetzt auch der Hofgarten.

Auf Initiative des Solingers Klaus Dreikausen wurde im Erdgeschoss ein direkt am Haupteingang derzeit leerstehendes Ladenlokal (früher: Gerry Weber) in eine Kunstgalerie verwandelt. „Genutzt habe ich einen bestehenden Kontakt zum Center-Manager Ralf Lindl. Künstler wollen ausstellen, der Hofgarten den Besuchern ein positives Shopping-Erlebnis bieten. Es hat also gepasst“, erzählt Dreikausen. „Wir möchten unseren Besuchern ein attraktives Umfeld bieten. Daher präsentieren wir im Hofgarten gerne die Ausstellung“, erklärt Ralf Lindl. Das Konzept Dreikausens für die „Kunst-Zeit“ habe ihn überzeugt, so der Center Manager: „Die Besucher dürfen sich auf ein vielfältiges Kunst-Erlebnis freuen.“