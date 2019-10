Aufruf von Stadt, Evangelischer Kirche, Bürgerbündnis und Jüdischer Gemeinde : Kundgebung gegen Rechts

Solingen Nach Halle: Bündnis lädt für Freitag zu einer Demonstration vor dem Rathaus ein.

In einer gemeinsamen Pressemitteilung heißt es: „Der Anschlag am wichtigsten jüdischen Feiertag hat uns tief getroffen. Wir sprechen den Opfern, den Familien und der jüdischen Gemeinde unser Mitgefühl aus. Unsere Gedanken und Gebete sind bei ihnen. Aber das genügt nicht. Wir können nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.“ Noch kenne man die Hintergründe der Tat nicht völlig, „doch dass in Deutschland Antisemiten wieder Massenmorde an der jüdischen Bevölkerung vorbereiten, fordert uns zum Aufstand der Anständigen heraus“.