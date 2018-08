Kundgebung in Solingen : Aufnahme von Mittelmeer-Flüchtlingen gefordert

Die Teilnehmerzahl blieb mit rund 200 hinter den Erwartungen zurück. Foto: Martin Kempner

Solingen Im Rahmen der Kampagne „Seebrücke“ demonstrierten am Samstag rund 200 Solinger auf den Fronhof für die Rettung von Schiffbrüchigen.

Ein langgezogener orangefarbener Pfeil auf dem Pflaster der Fußgängerzone wies den Passanten den Weg vom Ufergarten zum Fronhof. Dort wiederum empfingen Girlanden aus Papierschiffchen die Besucher. Sie standen symbolisch für die Vielzahl an kaum seetüchtigen Booten, mit denen in diesem Jahr etwa 60.000 Flüchtlinge das Mittelmeer überquerten – und damit eine gefahrvolle Reise überlebten: Denn für 1500 Menschen wurde das Meer, deren Küsten ein Traumziel für viele Urlauber sind, im selben Zeitraum zum Grab.

An sie erinnerten am Samstag am Fuße der evangelischen Stadtkirche rund 200 Solinger – und richteten eine klare Ansage an die Europäischen Staatenlenker: „Seenotrettung ist kein Verbrechen“ war auf mehreren Plakaten zu lesen.

Info Demonstration auf dem Neumarkt Parallel zur Kundgebung der Seebrücke auf dem Fronhof war auch auf dem Neumarkt eine Veranstaltung angemeldet. Beim sogenannten „Amazonen Marsch Solingen“ sollte es nach dem Bekunden der Veranstalter „Gegen Gewalt an Frauen, gegen Kindesmissbrauch“ sowie um „Opferschutz statt Täterschutz, mehr Gerechtigkeit und Gedenken der Opfer“ gehen. Allerdings zählte die Polizei nur drei Teilnehmer.

Sichere Fluchtwege, die Rettung Schiffbrüchiger und die Entkriminalisierung von Flüchtlingen hat sich die Bewegung „Seebrücke“ auf die Fahnen geschrieben. Sie brachte am Wochenende Menschen in vielen deutschen Städten auf die Straßen, um Abschottungstendenzen und die Blockade von privaten Rettungsmissionen durch Italien und Malta anzuprangern. In der Klingenstadt übernahm das Bündnis „Bunt statt braun“ um den ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Hans-Werner Bertl die Federführung für die Kundgebung.

Die Kundgebung ging nach anderthalb Stunden ohne Zwischenfälle zu Ende. Foto: Martin Kempner

Der zitierte zu Beginn der Veranstaltung den ersten Grundgesetzartikel. Es sei an der Zivilgesellschaft in demokratisch verfassten Staaten, die Umsetzung elementarer Rechte einzufordern, rief er den Teilnehmern der Kundgebung zu. Unter ihnen waren auch Mitglieder von Kirchen und Verbänden – und ein Solinger, der die Situation der Flüchtlinge im Mittelmeer aus eigener Anschauung kennt: Internist Dr. Christoph Zenses, seit Mai Träger des „Silbernen Schuhs“ für sein soziales Engagement, hatte sich im Juni an Bord des Rettungsschiffes „Sea Watch II“ um Bootsflüchtlinge gekümmert – und dramatische Erfahrungen gemacht: Er berichtete von Leichen, die im Meer trieben, von vollkommen überfüllten Booten, und von Menschen, die mit schwersten Verletzungen und zum Teil Hautverätzungen dringender Behandlung bedurften – als Folge von Folter und Vergewaltigung in libyschen Flüchtlingslagern. „Es war klar, dass man sie dorthin nicht zurückbringen konnte“, sagte Zenses. Schließlich schreibe das Seerecht vor, Menschen auf einen sicheren Platz zu bringen.