Kulturnacht Solingen „Kultursterne“ freuen sich über großen Andrang

Als der Bus mit der dekorierten Fahrerkabine am Bussteig einrollte, setzte sich vom Bahnhofsvorplatz aus eine Menschentraube in Bewegung, wie man sie sonst nur zu Stoßzeiten im Berufsverkehr kennt. Aber der Solinger Hauptbahnhof war am Samstagabend eben auch mehr als ein Ort zum Ein- oder Umsteigen: Vielmehr wurde er erstmals selbst zum Schauplatz der „Kulturnacht“ – mit Imbiss und kleiner Bühne. Vor der hatten sich schon am späten Nachmittag Musikfreunde, vielfach mit Regenschirmen ausgerüstet, versammelt, um beschwingt in den Abend zu starten. Erwin Paech steuerte dazu Gitarre und Soulstimme bei. „Das ist ein super Opener“, befand zum Beispiel Joachim Kettenbach – und zog das Programmheft der Kulturnacht mit gelb gemarkerten Zielen aus der Tasche. „Wir werden gleich Bus Nummer drei nehmen“, verriet er. Dort wolle man sich das Gesangsduo „Dreams Divine“ anhören.