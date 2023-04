Kulturnacht Solingen Beste Stimmung in den Bussen

Das hatte zwar im Vorfeld für einigen Unmut gesorgt, sogar von grassierender „Verbieteritis“ war zu lesen, in der Praxis stellte sich dies jedoch als nur halb so wild und kein Abbruch für die gute Laune unterwegs dar. Elektrisch angetriebene Fahrzeuge zeichnet unter anderem bekanntlich auch eine bemerkenswerte Beschleunigungsleistung aus. So hatte sich bereits in den Jahren bewährt, Verstärker, Trommelelemente, Mikrofon- oder Notenständer vor Abfahrt fest und sicher im Bus zu verzurren. Angesichts der hügeligen und somit kurvenreichen Topografie Solingens empfahl sich außerdem, die Kunst lieber sitzend dem Publikum zu Gehör zu bringen. Schon immer auch eine ganz besondere Herausforderung für all jene, die beispielsweise ein Blasinstrument spielen, aber auch dem ein oder anderen Sänger soll unterwegs schon mal ein wenig anders geworden sein. Stattdessen nun also längere Aufenthalte an einigen prägnanten Haltestellen mit genügend Zeit, sich für ein gutes Spiel zu sortieren sowie in aller Ruhe zuzuhören. Und nicht wenige nutzten die neue Möglichkeit, den Darbietungen geschützt vor dem nasskalten Aprilwetter an den Haltestellen von draußen zu lauschen.