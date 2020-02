Kulturnacht 2020 : Themen-Touren durch die ganze Stadt

Solingen Am 28. März verbinden Programmbusse elf Veranstaltungsorte. Angeboten werden Musik, Tanz, Lesungen und Ausstellungen.

Vorverkauf: Ticket-Bändchen berechtigen am 28. März ab 17 Uhr zur Fahrt mit allen Bussen und zum Eintritt an den Veranstaltungsorten. Sie kosten 13 Euro im Vorverkauf, 18 an der Abendkasse. Erhältlich sind sie in den teilnehmenden Einrichtungen sowie Bürgerbüros und Stadtwerke-Centern. Online-Bestellungen sind bis 19. März möglich unter www.kultur-nacht-solingen.de

Schloss Burg steht zwar umbaubedingt in diesem Jahr nicht auf dem Tourenplan, verlagert sein Live-Musik-Programm aber einmalig auf den Bülowplatz, der sich schon zuletzt als beliebter Umsteigeort etabliert hatte. Weil die Fahrt in den entlegensten Winkel des Stadtgebietes damit auch ausfällt, sind es diesmal letztlich nur neun statt der zuletzt zwölf Programmbusse, in denen die Besucher von einem „Kulturstern“, wie die Veranstalter die Schauplätze nennen, zum anderen pendeln können, ohne unterwegs in ein Stimmungsloch zu fallen: Verhindern sollen das wieder zahlreiche Musikgruppen, die Projektleiter Timm Kronenberg für die Reise durch das Stadtgebiet gewonnen hat: 70 Bands mit insgesamt fast 250 Musikern sollen sich, in der Regel im hinteren Teil der Gefährte, tummeln und die gute Laune der Fahrgäste weiter zum nächsten Veranstaltungsort transportieren. Akustische Klänge, Rock `n` Roll, Funk und Soul soll es auf den beiden Strecken – der Linie 683 von Gräfrath bis zum Bülowplatz und der 681 von Ohligs in die Innenstadt – zu hören geben. Auf letzterer Route setzen die Stadtwerke zwei historische Fahrzeuge des O-Bus-Museums ein. Von 18 Uhr bis Mitternacht reichen die Veranstaltungen der „Kulturnacht“. Und am nächsten Morgen geht es weiter: Am „Kulturmorgen“ locken von 11 bis 15 Uhr rund 25 offene Ateliers in den Clemens-Galerien, im Südpark, sowie die Werkstatt von Stefan Seeger an der Klingenstraße und das Waschhaus Weegerhof Kunstinteressierte an – abermals auch mit Aktionen, Vorführungen und Musik. „Das Ereignis“, betont Timm Kronenberg, „strahlt über unsere Stadtgrenzen hinaus.“