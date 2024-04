Kulturnacht in Solingen Lichtmalerei, Musik und virtuelle Unfälle

Applaudierende Passagiere kennt man aus Flugzeugen nach der Landung, wenn alle in ihrer Erleichterung darüber, noch am Leben zu sein, dem Flugkapitän Beifall spenden. Aus Linienbussen ist diese Gepflogenheit weniger geläufig – es sei denn, es ist Kulturnacht in Solingen. Denn zu ihrem Markenkern zählt seit der ersten Auflage im Jahr 2011 die Fahrt in Programmbussen. So war es auch am Samstagabend. Wenngleich sich einiges verändert hat: Hatten sich bei der Premiere zusätzlich zu den Auftritten vieler Bands in den hinteren Busreihen sogar Tanzgruppen an den Haltestangen entlang gehangelt, durfte 2023 aus Sicherheitsgründen nur noch beim Ein- und Aussteigen musiziert werden. Diesmal gab es wieder Musik während der Fahrt – dafür aber ohne Instrumente.