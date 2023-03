Kultur-Nacht in Solingen Von „stiller Disco“ bis zu lauten Maschinen

Einen durchaus kontrastreichen Abend versprechen auch die anderen Schauplätze: Unter dem Motto „Let´s fetz“ etwa lädt das Haus der Jugend an der Dorper Straße in die „Silent Disco“ ein. Für den Außenstehenden wird es so aussehen, als ob die Gäste im Stillen tanzen. Teil der Party wird, wer einen Kopfhörer auf den Ohren hat – und darüber die Musik aus drei DJ-Pulten auswählt. Eine „Nacht der Maschine“ wiederum gibt es im LVR-Industriemuseum: Die Wortrocker versprechen ihrem Publikum das selbst entwickelte Live-Hörspiel „Sound der Fabrik“ mit der Vertonung durch Fallhämmer und Pressen. Auf digitale Spurensuche nach der eigenen Familie oder der Lokalgeschichte können sich wiederum die Gäste des Zentrums für verfolgte Künste über das Portal zeitpunkt.nrw begeben. Im Museum bietet zudem das Max-Leven-Zentrum eine halbstündige Führung an, in deren Mittelpunkt unter anderem die Rolle der Frauen im Widerstand steht. Musik der 60er, 70er, und 80er Jahre erwartet die Gäste im Proberaumhaus Monkeys, unter anderem japanische Klänge ertönen in der Musikschule. In der Cobra gibt das Solinger Stadtensemble das Kleinkunst-Programm „Ist es auch Wahnsinn, so hat es doch Methode“ zum Besten. Eine Reihe von sehr unterschiedlichen Lesungen regionaler Autoren bietet wiederum die Stadtbibliothek – von Mundarttexten über Texte mit Bezug zum Solinger Brandanschlag bis zu lyrischen Texten und Kurzgeschichten.