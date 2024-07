Debatte um Ansiedlung von Unternehmen Kritik aus Solinger SPD an Wirtschaftspolitik der Grünen

Die Solinger Grünen spüren Gegenwind zu ihren Plänen, die Ansiedlung von Unternehmen in der Klingenstadt weitgehend von klimapolitischen Zielen abhängig zu machen – wobei die Kritik nun ausgerechnet aus Reihen des informellen Koalitionspartners SPD kommt. So haben sich am Donnerstag der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Höhscheid, Frank Schmitthammer, sowie der Sprecher des Arbeitskreises Arbeit & Wirtschaft in der Höhscheider SPD, Ernst Martin Walsken, zu Wort gemeldet und die jüngsten Äußerungen der Grünen gegenüber unserer Redaktion scharf zurückgewiesen.