Mögliche Kreisverkehre in Solingen CDU macht bei Verkehrsprojekten weiter Druck

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben – so lässt sich das Motto der Solinger CDU zusammenfassen, nachdem der Stadtrat mit der Verabschiedung des Haushalts 2023 in der vorvergangenen Woche zunächst einmal große Verkehrsprojekte wie die möglichen Kreisverkehre am Dickenbusch in Mitte oder an der Bonner Straße in Ohligs aus den aktuellen Etatplanungen herausgenommen hat. Denn nach Überzeugung der CDU sind die Staus und Behinderungen im innerstädtischen Straßenverkehr mittlerweile so gravierend, dass solch zentrale Projekte in der Umsetzung keinen Aufschub mehr erlauben.