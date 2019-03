Kreisverkehre : Dickenbusch-Prüfung auf der Zielgeraden

Die Kölner Straße in der Innenstadt gehört zu den meist befahrenen Straßen in der City. Ein Kreisel am Dickenbusch soll den Verkehrsfluss verbessern. Foto: Köhlen, Stephan (TEPH)/Köhlen, Stephan (teph)

Solingen Im Mai sollen die Ergebnisse einer Verkehrszählung in die politischen Gremien. Davon hängt der Bau neuer Kreisverkehre ab.

Das Internet macht’s möglich. Am gestrigen Mittwoch haben die Mitglieder des Solinger Planungsausschusses auf elektronischem Weg die Unterlagen für die nächste Sitzung des Gremiums am 1. April erhalten. Doch wer aus dem Kreis der Lokalpolitiker erwartet hatte, dass auch die geplanten neuen Kreisverkehre in der Innenstadt auf der Tagesordnung auftauchen würden, sah sich zunächst enttäuscht.

Nachdem die Politik im vergangenen Jahr einen Prüfauftrag erteilt hatte, mit dessen Hilfe das genaue Verkehrsaufkommen unter anderem am Dickenbusch ergründet werden sollte, sind die Auswertungen der Untersuchung nach wie vor nicht beendet. Das hat ein Sprecher der Stadt jetzt auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt. „Zwar sind die Zählungen an insgesamt vier Standorten in der City mittlerweile abgeschlossen“, hieß es aus dem Rathaus. Allerdings benötigten die zuständigen Beamten nun noch etwas Zeit, bevor belastbare Ergebnisse vorlägen. „Ziel ist es, dass die Vorlage im Mai in die politischen Gremien geht“, sagte der Stadtsprecher.

Info Doppelkreisel wurde schon 2013 beschlossen Kreisverkehre In der Diskussion befinden sich folgende Kreisverkehre: Dickenbusch (2), Kölber Straße / Birkenweiher, Weyersberg, Mangenberg. Eine Verkehrszählung, die mittlerweile beendet ist, sollte Klarheit darüber schaffen, wie sich die Verkehrsströme rund um die südliche Solinger Innenstadt während der vergangenen Jahre verändert haben. Politik Zum Doppelkreisel Dickenbusch gibt es einen Ratsbeschluss aus dem Jahr 2013. Die neue Vorlage, die im Mai fertig sein soll, geht dann zunächst in den Planungsausschuss und in die Bezirksvertretung Mitte, später auch in den Rat.

Ein Datum, dem der Vorsitzende des Planungsausschusses, Bernd Krebs, mit Spannung entgegensieht. „Es ist ausgesprochen wichtig, dass die Problematik der Kreisverkehre in der City bald besprochen wird“, machte der Christdemokrat am Mittwoch deutlich. Denn allmählich, so Krebs, dränge die Zeit, müssten bei einem Beschluss zum Bau neuer Kreisel die finanziellen Weichen dafür doch spätestens bis zum Herbst dieses Jahres gestellt werden.

Tatsächlich handelt es sich vor allem bei dem möglichen Kreisverkehr Dickenbusch um ein Millionen-Projekt. Bereits 2013 vom Stadtrat beschlossen, konnte das Projekt über Jahre hinweg nicht angegangen werden, weil das Geld fehlte. Erst im vergangenen Jahr kam wieder Bewegung in die Angelegenheit, nachdem das Land seine Fördermodalitäten geändert hatte.

Gleichwohl ist es mit den Mitteln aus Düsseldorf allein nicht getan. Um die angedachten zwei Rondelle am Dickenbusch realisieren zu können, ist die Stadt Solingen verpflichtet, einen Eigenanteil beizutragen. Und dieser müsste, sollte im Jahr 2020 gebaut werden, spätestens im städtischen Haushalt für das kommende Jahr eine Berücksichtigung finden.

„Deshalb ist es notwendig, die Resultate der Verkehrszählungen rasch zu erhalten, die dann Grundlage der politischen Entscheidung sind“, betonte nun noch einmal Planungsausschuss-Chef Krebs – wohlwissend, dass längst nicht mehr nur der Dickenbusch, sondern ein weit umfangreicherer Wurf zu Diskussion steht.

Denn als im Frühjahr 2018 bekannt wurde, dass eventuell neue Wege zur Landesförderung offenstehen, entschloss sich die Solinger Politik nach wochenlangen Debatten dazu, weitere Brennpunkte des innerstädtischen Verkehrs in die Betrachtung einzubeziehen. So einigten sich die Parteien am Ende darauf, neben dem Dickenbusch auch die Kreuzungen Kölner Straße / Birkenweiher, Mangenberg sowie Weyersberg in den Prüfungen zu berücksichtigen.