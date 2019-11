Verkehrskonzept : Kreisel Bonner Straße: Harte Kritik an Stadt

▷ Die Kreuzung der Langhans- und der Bonner Straße in Ohligs gehört zu den sprichwörtlichen Nadelöhren in Solingen. Foto: Köhlen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Ohligs Die Ohligser Bezirkspolitiker monieren, dass die Pläne für einen neuen Kreisverkehr auf dem Weg zur A 3 noch nicht konkret sind.

Die Verkehrssituation im Solinger Westen ist fast schon traditionell eines der größten Reizthemen in der Stadt – und dies dürfte wohl auch noch eine ganze Weile so bleiben. Denn nachdem in der vergangenen Woche neue Pläne der Stadtverwaltung für einen Kreisverkehr an der Bonner Straße in Ohligs bekannt geworden sind, haben die bisherigen Vorarbeiten des Rathauses für ein solches Rondell in der Bezirksvertretung (BV) Ohligs / Aufderhöhe / Merscheid nun zunächst einmal ausgesprochen scharfe Kritik hervorgerufen.

„Das, was die Stadt präsentiert, ist sehr enttäuschend“, sagte zum Beispiel der Vertreter der BfS in der BV, Michael Bender, bei der Sitzung des Gremiums am Montagabend im Verwaltungsgebäude Bonner Straße. Wobei die Bürgergemeinschaft und auch die CDU vor allem störte, dass die jetzt präsentierten Pläne für einen Kreisel samt sogenannten Bypässen in fast identischer Form bereits vor 16 Jahren einmal vorgelegen hatten – ohne dass es die zuständigen Beamten in der Verwaltung zuletzt schafften, belastbare Zahlen zum Verkehrsaufkommen rund um die Bonner Straße vorzulegen.

Info Erste Planungen stammen aus 2002/03 Historie Überlegungen für einen Kreisverkehr an dem Knotenpunkt gab es bereits 2002/03 und wurden später verworfen. Ein Kreisverkehr sei dort weder im Hinblick auf eine klare Verkehrsführung noch aus wirtschaftlichen Gründen zu vertreten, hieß es damals. Mittel Die Mittel in Höhe von 450.000 Euro waren zuvor für den geplanten Kreisverkehr Bismarckstraße/Gabelsbergerstraße vorgesehen und wurden nun auf eine Haushaltsstelle für einen Kreisverkehr Bonner Straße/Langhansstraße/L288 übertragen.

Tatsächlich wollte sich der Vertreter der Stadt in der Bezirksvertretung am Montag noch nicht auf weitergehende Aussagen zur Sinnhaftigkeit eines neuen Kreisverkehrs festlegen. „Wir haben zunächst einmal festgestellt, dass ein Kreisel möglich wäre“, hieß es aus dem Rathaus. Was ein Kreisverkehr jedoch verkehrstechnisch bringe, könnten nur weitergehende Untersuchungen zeigen. Und diese sollten wiederum in Kürze folgen, sobald entsprechende Gespräche mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW als zuständiger Behörde stattgefunden hätten.

Ein Punkt, der auch die Grünen auf den Plan rief. Sie bezweifelten prinzipiell, dass ein Kreisverkehr die Verkehrsprobleme zu lösen imstande wäre. „Es ist bezeichnend, dass der Fokus wieder einmal auf den Autoverkehr gelegt wurde und andere Verkehrsteilnehmer wie etwa Fußgänger und Radfahrer kaum Berücksichtigung finden“, kritisierte die Ohligser Vize-Bezirksbürgermeisterin Juliane Hilbricht (Grüne), die ferner monierte, bei einer ebenfalls geplanten Verlegung von Teilen der Langhansstraße seien auf jeden Fall die Restriktionen des dortigen Landschaftsschutzgebietes zu berücksichtigen.