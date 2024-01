Langenfelder Verein spendet an Solinger Krankenhaus Dieses Gerät kostet so viel wie ein Auto

Dabei hat die Kinderklinik den Status eines Perinatalzentrums des Levels 2. Das heißt, hier können Frühchen ab einem Gewicht von 1250 Gramm versorgt werden. Lediglich Level 1-Kliniken sind spezialisiert auf noch kleinere Kinder ab einem Geburtsgewicht von rund 500 Gramm. Perinatalzentren des Levels 1 gibt es beispielsweise an den Unikliniken der Städte Köln und Düsseldorf. Das heißt, auch die sehr kleinen Frühchen aus Solingen werden dort versorgt. Wachsen und gedeihen sie jedoch, dann hat die Spezialisierung des Solinger Klinikums den Vorteil, dass sie in die Klingenstadt verlegt werden können, wenn sie in ihren ersten Lebensmonaten noch entsprechenden Unterstützungsbedarf haben. So werden den Eltern lange Anfahrtswege erspart.