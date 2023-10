Krankenhausschließungen in Solingen, Hilden und Haan Zahnärzte in der Region sind in Sorge

Die Mund-, Kiefer- und plastische Gesichtschirurgie der St. Lukas Klinik hat sich einen guten Ruf erarbeitet. So wurde ihr Chefarzt Priv.-Doz. Dr. Dr. Markus Martini 2022 mit dem Empfehlungssiegel des Nachrichtenmagazins Focus ausgezeichnet. In die Bewertung flossen die Stimmen medizinischer Fachexperten genauso ein wie Bewertungen von Patienten. Wo Zahnärzte, Kieferorthopäden oder niedergelassene Dentisten, die ambulant operieren, nicht weiterkommen – etwa bei Tumorerkrankungen in der Mundhöhle – überweisen sie Patienten auch nach St. Lukas.